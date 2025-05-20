Körlüğe neden olan büyük tehlike! Uzmanlardan kritik uyarılar

Estetik dolgu uygulamaları, son yıllarda popülerliği hızla artan minimal invaziv işlemler arasında yer aldı. Ancak, uzman olmayan kişilerce veya hijyenik olmayan ortamlarda yapılan dolgu uygulamaları, doku kayıplarından enfeksiyonlara, hatta körlüğe varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, dolgu işlemlerinin yalnızca yetkin doktorlar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Dolgu sadece estetik değil, aynı zamanda çok ciddi bir tıbbi işlemdir. Yanlış şekilde uygulandığında doku kayıplarına, enfeksiyonlara, hatta körlüğe neden olabildi.

DOLGU UYGULAMALARINDA KÖRLÜK RİSKİ

Dolgu uygulamaları, genellikle hyaluronik asit gibi biyolojik olarak uyumlu maddelerle yüz bölgesine hacim kazandırmak veya kırışıklıkları azaltmak için yapıldı. Ancak, yanlış teknik veya uygun olmayan malzeme kullanımı ciddi komplikasyonlara yol açabildi. Özellikle burun, alın ve göz çevresi gibi bölgelerde yapılan dolgu işlemleri, damar ağına yakınlığı nedeniyle yüksek risk taşıdı.

“Dermatologic Surgery” dergisinde yayımlanan bir çalışma, dolgu maddesinin yanlışlıkla bir damara enjekte edilmesi durumunda kan akımını engelleyerek retina damarlarını tıkayabileceğini ve bu durumun ani görme kaybına neden olabileceğini gösterdi.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten dermatolog Dr. Shilpi Khetarpal, “Yüz, damar ve sinir ağlarıyla örülü hassas bir bölge. Özellikle göz çevresine yapılan yanlış enjeksiyonlar, damar tıkanıklığına bağlı körlük riskini artırıyor” dedi.

YANLIŞ UYGULAMANIN DİĞER TEHLİKELERİ

Körlük, dolgu uygulamalarının en korkutucu komplikasyonu olsa da, tek risk değil. Yanlış yapılan işlemler, doku nekrozu (doku ölümü), enfeksiyon, asimetri, topaklanma ve kalıcı ödem gibi sorunlara da yol açabildi.

“Journal of Cosmetic Dermatology”de yayımlanan bir araştırma, yetkin olmayan kişilerce yapılan dolgu işlemlerinde enfeksiyon oranının %5’e kadar yükselebileceğini ortaya koydu.

İngiltere’deki King’s College London’dan plastik cerrah Dr. Tunc Tiryaki, “Ucuz ve hızlı çözümler sunan klinikler, genellikle kalitesiz malzemeler kullanıyor veya hijyen standartlarına uymuyor. Bu, hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor” dedi. Ayrıca, dudak dolgusu sonrası morarma, ağrı veya asimetri gibi komplikasyonlar, yanlış doz veya teknik kullanımından kaynaklanabiliyor.

HANGİ BÖLGELER DAHA RİSKLİ?

Uzmanlar, özellikle burun dolgusu, göz altı ışık dolgusu ve şakak dolgusu gibi işlemlerin yüksek risk taşıdığını belirtiyor. Burun dolgusu, göz damarlarıyla doğrudan bağlantılı damarlara yakınlığı nedeniyle özellikle tehlikeli.

Burun dolgusu, benim de tercih etmediğim bir uygulama. Göze giden damarlara zarar verme riski, bu bölgede dikkatli olmayı gerektiriyor.

Göz altı dolgusu da, ince deri yapısı ve damar yoğunluğu nedeniyle uzmanlık gerektiriyor.

ABD’deki Mount Sinai Hastanesi’nden dermatolog Dr. Joshua Zeichner, “Göz altı bölgesinde kanül kullanımı, damar hasarını azaltabilir, ancak yine de işlem deneyimli bir doktor tarafından yapılmalı” dedi.

HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, dolgu işlemi yaptırmayı düşünenlerin şu noktalara dikkat etmesini önerdi:

Doktor seçimi: İşlemi, dermatoloji veya plastik cerrahi alanında uzman bir doktor yapmalı.

Malzeme kalitesi: Kullanılan dolgu maddesinin FDA onaylı (örneğin, Juvederm, Restylane, Teosyal) olduğundan emin olunmalı. Malzeme paketinin hastanın yanında açılması ve barkodunun paylaşılması güvenilirlik göstergesi.

Hijyen: İşlem, steril bir ortamda gerçekleştirilmeli.

Bilgi alma: Hastalar, kullanılacak malzeme ve işlem süreci hakkında detaylı bilgi talep etmeli.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN RİSKLER

Yanlış dolgu uygulamalarının komplikasyonları, dünya genelinde rapor edildi.

“Aesthetic Surgery Journal”da yayımlanan bir çalışma, dolgu işlemlerine bağlı körlük vakalarının %90’ının burun ve göz çevresi uygulamalarında meydana geldiğini gösterdi. Bu vakaların çoğu, işlemi yapan kişinin yetersiz eğitimi veya uygun olmayan teknik kullanımıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca, hyaluronik asit bazlı dolguların avantajı, hyaluronidaz enzimiyle eritilebilmesi.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Dolgu sonrası anormal belirtiler (şiddetli ağrı, morarma, görme bulanıklığı, ciltte renk değişikliği) fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulmalı. Dr. Khetarpal, “Görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlarda, ilk 90 dakika içinde müdahale edilmesi kalıcı hasarı önleyebilir” dedi.

Dolgu uygulamaları, doğru ellerde güvenli ve etkili bir estetik çözüm sunuyor. Ancak, yanlış uygulandığında körlük gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, işlemin yalnızca yetkin doktorlar tarafından, kaliteli malzemelerle ve steril ortamlarda yapılması gerektiğini vurguladı.

Estetik kaygılarınızı sağlığınızın önüne koymayın; dolgu yaptırmadan önce doktorunuzu ve kliniği dikkatle seçin.