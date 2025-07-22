Emekli maaşlarına sert eleştiri: Kornayla öldüremediklerini açlıktan öldürmeye çalışıyorlar!

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Rize’de geçim şartlarının artık imkânsıza yakın hâle geldiğini vurgulayan Derman, 17 bin liralık maaşla vatandaşın hayatını sürdüremediğini ifade etti. “Rize’de en kötü evin kirası 15 bin lira. 30 bin lira maaş alsak bile yetmez. Bir kilo şeftali, bir kilo kiraz 500 lira olmuş. Çarşı pazar yangın yeri. Eskiden 10 günde bir pazara giderdik, şimdi ayda bir çıkabilirsek şükrediyoruz,” dedi.

“KASABI UNUTTUK, KREDİ KARTLARIYLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Ekonomik zorluklar nedeniyle temel gıda maddelerine ulaşmanın da zorlaştığını kaydeden Derman, “Emekliler Kasabı unuttu, artık hayatlarında kasap yok. Et almak lüks oldu. İnsanlar kredi kartlarıyla ayakta durmaya çalışıyor, borç sarmalına girdik. Paramız olmuyor, cebimiz boş. Kasabın önünden bile geçemez hâle geldik,” sözleriyle emeklilerin içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne serdi.

“DOĞDUKLARI YERDE DOYMAYAN İNSANLAR ŞEHİRLERE YIĞILIYOR”

Derman, sadece maaş artışlarının yeterli olmayacağını belirterek yapısal çözümlere işaret etti. “Emekli maaşlarında insanları doğdukları yerde doyurma projesi geliştirilmediği müddetçe bu sorun devam edecektir. Kırsalda yaşamı cazip hâle getirmediğiniz sürece herkes büyükşehirlere yığılacak, geçim sıkıntısı katlanarak sürecektir,” dedi.

“SİSTEM DEĞİŞMEDEN SORUNLAR BİTMEYECEK”

Sözlerine emeklilerin yalnız bırakıldığına dair eleştirilerle devam eden Derman, “Bugün Rize’de, Türkiye’nin dört bir yanında emekliler açlık sınırının çok altında yaşıyor. Bu sadece bir maaş meselesi değil, sosyal devlet anlayışının çökmesi meselesidir. Sağlık hizmetinden sosyal yardıma kadar her alanda yalnızlaştık. Emeklilik artık ikinci bir hayata başlama değil, ekonomik çöküş anlamına geliyor,” ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği Rize Şube Başkanı’nın bu açıklamaları, özellikle Karadeniz bölgesindeki geçim zorluklarına ve kırsaldaki yaşamın sürdürülemez hâline dikkat çekti. Gözler şimdi hükümetin bu eleştirilere nasıl yanıt vereceğinde.