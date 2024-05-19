Kornayla uyaran sürücünün camını kırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kornayla uyaran sürücünün camını kırdılar
Ankara’da bir sürücü trafikte kornayla uyardığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan sürücünün aracının camı kırıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Yusuf Yenice aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobile korna çaldı. Ardından otomobil sürücüsü Halil İ. ve kimliği tespit edilemeyen arkadaşı, Yenice'nin kullandığı aracın önünü kesti.

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Yenice, yanına gelen 2 kişiyi görünce otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada Halil İ. ve arkadaşı, Yenice'nin otomobilinin camlarına vurmaya başladı. Daha sonra Halil İ.'nin arkadaşı, sürücü tarafındaki cama yumruk atarak kırdı.

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Şüpheliler olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Cam parçalarının koluna ve boynuna sıçraması nedeniyle hafif şekilde yaralanan Yenice, olay sonrası darp raporu alarak, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.

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Yenice, saldırı anını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

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