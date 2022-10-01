﻿Koro İstanbul Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde kuruldu

Çok sesli koro olan Koro İstanbul, bir başka çok sesli koro olan Ars Nova'nın 7 yıllık tecrübesinin ardından Şef Kübra Şenyaylar tarafından kuruldu.

Koronun sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda, "İstanbul'un ve Anadolu'nun kadim tarihini, çok sesli ve çok dilli yapısını, kültürel mozaiğinin gücünü repertuvarında toplayacak ve iki kıtaya köprü olan bu şehrin birleştirici ve dönüştürücü ışığıyla şarkılar söyleyeceğiz.

Çok yakında görüşmek üzere!" denildi.

Koro İstanbul'un seçmeleri halen devam etmekteyken, seçmeler için nota bilme, solfej yapma şartının aranmadığı bildirildi.

Başvuru formuna ise Koro İstanbul'un Instagram ve Twitter hesaplarından erişebilirsiniz.