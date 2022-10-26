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Koro İstanbul sezona hızlı başladı

Koro İstanbul şef Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde sezona hızlı bir giriş yaptı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 22:33
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Koro İstanbul şef Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde sezona hızlı bir giriş yaptı

Koro İstanbul sezona hızlı başladı
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Şef Kübra Şenyaylar'ın öncülüğünde geçen ay kurulan Koro İstanbul yeni sezona hızlı başladı.

Şenyaylar'ın, 7 yıllık Ars Nova çok sesli koro tecrübesinin ardından koro müziğine yeni bir soluk olarak hayata geçen Koro İstanbul, 16 Ekim'de başladığı provalarına son sürat devam ediyor.

Koro İstanbul ilk konserinin heyecanının öncesinde çalışmalarına devam ederken, koronun seçmeleri de 1 Kasım tarihinde sona erecek.

Seçmelerin başvuru formuna ise Koro İstanbul'un Instagram ve Twitter sayfalarından ulaşılabilir.

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