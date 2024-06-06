Korona Türklere geçmez deyip sallayan Oytun Erbaş şimdi de öyle bir atış yaptı ki dağlar inledi

Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın yaklaşık bir yıl önce katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Erbaş, kadınların birlikte oldukları erkeklerin DNA'sını taşıdıklarını iddia etti ve "Bir analiz yapsaydım, bir kadının kaç kişiyle ilişki yaşadığını DNA'sından bulabilirdim" şeklinde bir iddiada bulundu.

“BİLİMSEL TEMELİ YOK”

Olayın ardından, akademik camiada tanınan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Erbaş'ın iddiasını reddetti ve bu konuda bilimsel bir temelin olmadığını savundu.

KAÇ KİŞİYLE BİRLİKTE OLDUĞUNU DNA’SINDAN TESPİT EDEBİLİRİM”

Prof. Dr. Erbaş, şu sözlerle açıklamasını sürdürdü: “Kadınların kanına bakıldığında, birlikte oldukları erkeklerin DNA'sını bulabilirsiniz; bu DNA'yı kanlarıyla taşırlar. Zamanla, bu DNA'nın etkileri kalplerine ve beyinlerine de sirayet eder. Eğer prezervatif kullanılmadan ilişki yaşanırsa, spermin DNA'sı da aktarılır. Eğer bir analiz yapacak olsaydım, bir kadının kaç partnerle birlikte olduğunu DNA'sından tespit edebilirdim.”

“BİRAZ UFAK MI ATSAK DİYORUM!”

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu ise şu sözleri dile getirdi: "Ben genetik alanında doçentim ve bu açıklamaları duyduğumda şaşkınlıkla karışık bir hayret içinde kaldım. Bu tür spekülasyonlar yapılabilir ama bu kadar ileri bir iddiayı daha önce ne duydum ne de gördüm. Biraz ufak mı atsak diyorum. Şaşırmamak elde değil! Şimdi insanlar bizi arayıp 'Eşime DNA testi yaptırmalı mıyım?' diye sorarsa hiç şaşırmam!"