Yapılan araştırmalarda uzun süreli koronavirüs geçiren hastalarda beyin sisi görülme olasılığı yüksek çıktı. Koronavirüse bağlı görülen beyin sisi hastaların günlük hayatlarına doğrudan etki ediyor. Peki, Korona virüs beyin sisi mi yapıyor? Covid’e bağlı beyin sisi ne demek, beyin sisi tedavisi var mı?

Yapılan araştırmalara göre, Covid-19 geçiren her 100 kişiden, hastalıktan sonra en az 30’unda beyin sislenmesi görüldüğünü, bu oranın 50’lere çıkabildiğini söyleyen uzmanlar, beyin sisi/beyin sislenmesi hakkında bilinmesi gereken önemli noktaları anlattı. Peki, beyin sisi nedir?

BEYİN SİSİ NEDİR?

Uzmanlar beyin sisi hakkında, kafa karışıklığı, unutkanlık, odaklanamama, dikkatin ve konsantrasyonun sürdürülememesi, zihinsel işlevlerde eskiye göre yavaşlama ve problem çözme yetisinde güçlük gibi bilişsel belirtilerle kendini gösteren beyin sisi, farklı tıbbi durumlara veya hastalıklara eşlik eden zihinsel fonksiyon bozukluğudur diyor.

BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ NELER?

Beyin sisi belirtileri ise şöyle: yorgunluk, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, depresyon, uyku bozukluğu (uykusuzluk veya aşırı uykululuk), baş ağrısı, zihin bulanıklığı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü, motivasyon kaybı, isteksizlik ve kafa karışıklığı beyin sisi/beyin sislenmesinin en çok görülen bulgularını oluşturuyor.

BEYİN SİSİ UZAMIŞ COVİD SENDROMU’NUN GÖSTERGESİ Mİ?

Beyin sisinin oluşmasında; kişinin bağışıklık mekanizmalarının virüse verdiği yanıt, hastalığın oluşturduğu iltihabi durum, damarsal faktörler ve beynin koruyucu sistemlerinin kırılması gibi pek çok neden üzerinde durulduğunu söyleyen uzmanlar, ‘’Covid-19’u hafif bulgularla atlatan kişilerde de beyin sislenmesi görülebiliyor ve bazı şikayetler aylarca devam edebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla Sars CoV-2 enfeksiyonu geçirdikten sonra ilk üç ay içinde ortaya çıkan ve en az iki ay süren, başka bir nedenle açıklanamayan bulguları tanımlayan Uzamış Covid Sendromu’nun önde gelen bulgularından biri beyin sislenmesidir. Uzamış Covid Sendromu’nda bulgular 4-12 hafta sürebilir hatta altı aya kadar uzayabildiği gösterilmiştir’’ şeklinde açıklıyor.