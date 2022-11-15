Korona virüse yakalanan Kamboçya Başbakanı, G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacak

Korona virüs testi pozitif çıkan Kamboçya Başbakanı Hun Sen, G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi.

Hun Sen, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi öncesinde korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

G20'deki toplantılarını iptal eden Hun Sen'in, Tayland'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'na (APEC) katılmayarak Kamboçya'ya döneceği bildirildi.

Hun Sen, Bali'ye pazar günü geç saatlerde geldiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu liderlerin yer aldığı akşam yemeğine katılmamasının büyük şans olduğunu kaydetti.

Kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Hun Sen, virüse ne zaman yakalandığını bilmediğini belirtti.

Hun Sen, G20 zirvesi öncesi ülkesinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine ev sahipliği yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın da aralarında olduğu çok sayıda liderle görüşmüştü.

Beyaz Saray ise bugün, Biden'ın korona virüs testinin negatif olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan, G20 zirvesinde katılımcılarından günlük Kovid-19 testi istenildiği kaydediliyor. (AA)