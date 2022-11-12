Çocuğuyla birlikte köprüde intihar etmeye çalışan kadını fark eden şoför kahraman ilan edildi

Bir otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde, bir anne çocuğuyla birlikte intihar ederken olanların farkına varan otobüs şoförü, aracını durdurarak anne ve çocuğu kurtardı. Video kısa sürede gündem oldu.

Çin’de kaydedildiği düşünülen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, yayınlanan videoda, bir annenin çocuğu ile yol kenarında yürüdüğü, ardından yoldaki barikatı aşarak aşağıda bulunan nehire atlayarak intihar etmeye kalkıştığı görüldü.

O sırada yoldan geçen bir otobüs sürücüsü, anne ve çocuğunu fark ederek otobüsü aniden durdurarak intihar etmeye çalışan anne ve çocuğunu geri çekerek kurtardı. Şoför daha sonra anne ve çocuğu otobüse bindirdi. O anları izleyen sosyal medya kullanıcıları otobüs şoförünü “kahraman” olarak nitelendirdi.

Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.