Korsan taksiciyi tuzağa düşüren taksicilere de ceza

Olay, Zafer Mahallesi Zafer Meydanı’nda meydana geldi. Taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y., cep telefonu uygulamasından bulundukları noktaya korsan taksi çağırdı.

Korsan taksicilik yapan Özgür Ö., yönetimindeki otomobille uygulamadan çağrıldığı noktaya gitti. Özgür Ö., aracına binen kişilerin taksi sürücüleri olduğunu fark edince otomobilinden inerek, yaya olarak uzaklaştı. Taksi sürücüleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

Polis, korsan taksicilik yapan Özgür Özyiğit’e 46 bin lira idari ceza uygularken, otomobili ise trafikten men edildi. Ayrıca, araca yolcu olarak binen taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y.’ye de 3’er bin lira idari işlem uygulandı.