Korsan taksiciyi tuzağa düşüren taksicilere de ceza

Kaynak: DHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde korsan taksicilik yapan Özgür Ö., aracına binen yolcuların taksici olduğunu fark edince araçtan inerek yaya olarak uzaklaştı. Olayla ilgili polis, hem Özgür Ö.’ye hem de araca yolcu olarak binen taksi sürücülerine idari işlem uyguladı.

Olay, Zafer Mahallesi Zafer Meydanı’nda meydana geldi. Taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y., cep telefonu uygulamasından bulundukları noktaya korsan taksi çağırdı.

Korsan taksicilik yapan Özgür Ö., yönetimindeki otomobille uygulamadan çağrıldığı noktaya gitti. Özgür Ö., aracına binen kişilerin taksi sürücüleri olduğunu fark edince otomobilinden inerek, yaya olarak uzaklaştı. Taksi sürücüleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

Polis, korsan taksicilik yapan Özgür Özyiğit’e 46 bin lira idari ceza uygularken, otomobili ise trafikten men edildi. Ayrıca, araca yolcu olarak binen taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y.’ye de 3’er bin lira idari işlem uygulandı.

