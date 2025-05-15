Koruculuk kaldırılıyor mu? İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekimde yaptığı çıkış ile 'Terörsüz Türkiye' süreci başlamış terör örgütü PKK'nın silah bırakarak fesih kararı almasına kadar süreç ilerlemişti.

Gündemde sürece ilişkin birçok tartışma yer almaya devam ederken terör faaliyetlerine karşı İçişleri Bakanlığı'na bağlı korucuların akıbeti de merak konusu.

BAKANLIK KORUCULARI ANKARA'YA ÇAĞIRDI

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün köşesinde yer alan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, illerden korucu temsilcilerini Ankara'ya çağırdı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanlığı yarın "Korucular Çalıştayı" düzenlemeyi kararlaştırdı.

Korucu faaliyetleri, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sornası Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Korucular silahı bıraksın, sopa alıp çobanlık yapsın" önerisi ile gündeme gelmişti.

Türkiye genelinde halen 47 bin civarında korucu, 80 bin civarında da emekli korucu bulunuyor.