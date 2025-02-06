Koruma altında olan Efsun bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma

Olay, dün saat 16.30 sularında İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çocuk evinde gerçekleşti. 21 aylık Efsun Aktaş'ın hareketsiz yattığını gören çocuk evi görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından Efsun Aktaş, bilinci kapalı şekilde İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Efsun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Minik Efsun’un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, çocuk evi görevlilerinin ifadelerini aldı. Diğer yandan, Efsun Aktaş’ın anne ve babasının boşandığı, daha sonra bebeğin devlet korumasına alındığı öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesinde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.