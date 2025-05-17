Koruma altındaki dağ keçileri ve kurt görüntülendi

Kaynak: İHA

Elazığ’da koruma altında olan hayvanlar görüntülendi. Harput Mahallesi’nde dağ keçileri ve Baskil yolu üzerinde bir kurt kameraya yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altına alınan yaban hayvanları Elazığ'da vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlk görüntüler, tarihi Harput Mahallesi'nde Elazığ'ı kuşbakışı gören bir noktada kaydedildi. Vatandaşlar, dağlık alanda gezinen dağ keçilerini fark ederek cep telefonlarıyla kayda aldı. Sayıları birden fazla olan dağ keçileri bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, Baskil yolu üzerindeki 5. kilometrede gündüz vakti bir vatandaş tarafından kaydedilen kurt da dikkat çekti. Doğal yaşam alanında görülen kurt, kısa bir süre gözlemlendikten sonra bölgeden uzaklaştı.

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