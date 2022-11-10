Koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın kendiliğinden söndü

Deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgede hazır bekledi.
Arazi bataklık olduğu için deltanın karaya uzak noktalarındaki alevlere müdahale edilemedi.
Yangın, daha sonra kendiliğinden etkisini kaybederek söndü.
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