Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru

Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru
Düzenleme: Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında tutulan Van kedilerinden, birinci doğum döneminde 70 yavru elde edildi.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 1

Kendine has özellikleri, beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 2

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda yürütülen çalışmalar kapsamında koruma altında tutulan kedilerden damızlık için ayrılanlar, yılın ilk doğum dönemini tamamladı.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 3

35 dişi kedinin dünyaya getirdiği 70 yavru, anneleriyle merkezdeki odalarda özel bakıma alındı.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 4

Merkeze gelen ziyaretçiler de hem yenidoğan yavrular hem de diğer kedilerle yakından ilgileniyor, onlara mama vererek fotoğraf çekiyor.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 5

Merkez müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, kedilerin yılda üç kez doğum yaptığını söyledi.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 6

Birinci dönemde kedi villasındaki 35 dişi kedinin doğum yaptığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 7

"Doğumlar bitti ve yavrular büyüyor. Bu yılın ilk dönem doğumlarından memnunuz. Düşündüğümüzün üzerinde yavru sayımız var şu anda

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 8

Böyle devam ederse yılı hedefimizden çok daha yüksek bir yavru sayısıyla kapatabiliriz. Şu anda 70 yavrumuz var.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 9

Her yıl bir önceki yıldan daha üst bir rakama ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen sene yüzde 10'luk bir artış kaydettik.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 10

Bu sene o rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Burada damızlık anne ve babalar sürekli kontrol ediliyor.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 11

Her yıl değerlendirmeye tabi tutuluyorlar ve 5 yıllık geçmişlerini kontrol ederek biz damızlık seçimine karar veriyoruz."

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 12

Orijinal Van kedisinin sayısını her yıl artırdıklarını ifade eden Kaya, bütün yönleriyle Van kedisinin özelliklerini taşıyan yavrular elde etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 13

Doğru çiftle iyi yavruları elde etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kaya, "Daha çok yavru elde etme imkanına sahip olabiliriz ama bu sefer ıslahtan taviz vermemiz gerekiyor. Biz buna asla yanaşmıyoruz.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 14

Bizim için önemli olan şey şudur? Orijinale en yakın yavru. Bu ilkemiz doğrultusunda ıslah çalışması yürütüyoruz ve Van kedisinin orijinal formlarını artırmaya çalışıyoruz

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 15

Doğumları 3 parti şeklinde gerçekleştiriyoruz. Birinci dönem doğumlar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. İnşallah bunu ikinci ve üçüncü dönemde de devam ettiririz." diye konuştu.

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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 16
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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 17
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Koruma altındaki Van kedilerinden 70 yavru 18
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