Koruma ordusu istedi iddiasına yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
Koruma ordusu istedi iddiasına yanıt

Yazar Levent Gültekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın İçişleri Bakanlığı'ndan koruma ordusu talep ettiğini iddia etti. CHP'li Bakan'dan cevap geldi.

Gazeteci Levent Gültekin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın İçişleri Bakanlığı'nda koruma ordusu talep ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Murat Bakan şu ifadeleri kullandı:

"BAŞVURUM OLMAMIŞTIR"

"Yanlış ve haksız bir yorumu düzeltmek gereği hasıl olmuştur.

İçişleri Bakanlığına, 'Ben Gölge İçişleri Bakanıyım, bana koruma ordusu tahsis edin' diye bir başvurum olmamıştır.

İstihbarat kaynaklarından bize gelen gayri resmi bilgi çerçevesinde, yüksek risk altında olduğum ifade edildiğinden ve konuyu danıştığım emniyet mensuplarının tamamının bu bilgiyi ciddiye almam gerektiği yönündeki uyarıları üzerine, 30 Temmuz 2024 tarihinde İzmir Valiliğine 'bir yakın koruma' başvurum olmuş, o başvuru da henüz neticelenmemiştir."

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son Haberler
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı Gündem
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı Gündem
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı
Leylek yuvası cayır cayır yandı Gündem
Leylek yuvası cayır cayır yandı
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında Gündem
TCG Kınalıada korveti İskenderiye Limanı'nında
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey Sağlık
Daha iyi bir uyku için yapmanız gereken 10 şey
Erdek’te korkutan yangın Gündem
Erdek’te korkutan yangın
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum Gündem
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum