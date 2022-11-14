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  • Korunma duası nasıl okunur? Kötülüklerden korunma duası anlamı ve fazileti nedir? Kötülüklerden korunmak için hangi dua

Korunma duası nasıl okunur? Kötülüklerden korunma duası anlamı ve fazileti nedir? Kötülüklerden korunmak için hangi dua okunmalı?

Kötü zamanlarda kişi kendini ve maneviyatını korumak için özel dualar aramaktadır. Korunma duası olarak kişiyi belalara karşı koruyacak pek çok dua var. Peki, Hangi dua kişiyi belalardan korur? Korunma duası nasıl okunur? Kötülüklerden korunma duası anlamı ve fazileti nedir? Kötülüklerden korunmak için hangi dua okunmalı?

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:44
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Korunma duası nasıl okunur? Kötülüklerden korunma duası anlamı ve fazileti nedir? Kötülüklerden korunmak için hangi dua okunmalı?

Korunma duası nasıl okunur? Kötülüklerden korunma duası anlamı ve fazileti nedir? Kötülüklerden korunmak için hangi dua okunmalı?
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Manevi olarak korunmuş hissetmek için ise dua okumak ilk akla gelen olur. Kişiler özellikle sadece korunma amacına hizmet eden duaları bu tarz durumlarda tercih etmekte. Peki, Hangi dua kişiyi belalardan korur? Korunma duası nasıl okunur? Kötülüklerden korunma duası anlamı ve fazileti nedir? Kötülüklerden korunmak için hangi dua okunmalı?

Kişiler zor zamanlarda kendilerini güvenle hissetmek için duaya başvururlar. Kötülüklerden okunma duaları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Bazı dualar kötülüklerden korunma için tavsiye edilmekte. Sizler için en çok araştırılan korunma duasını hazırladık.

KÖTÜLÜKLERDEN OKUNMA DUASI

‘’Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.’’

KORUNMA DUASI ANLAMI

‘’Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir.’’

NAS SURESİ OKUNUŞU

‘’Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.’’

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HANEFİ
14.11.2022 13:37
dua müminin silahıdır hadis-i şerif mucibince, duayı ihlaslı yapıp inanmalıyız. duamız kabul olmaz ise hata bizde.  
 
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