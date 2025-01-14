“Koruyucu Ailem Olur musunuz?”

1-6 arasındaki Münih Kitap Fuarı’nın ardından 10-11-12 Ocak tarihlerinde de yine bir kitap fuarı için Almanya’nın Neu Stadt şehrindeydim.

Kitap fuarı üç gün sürdü.

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Ben bu fuarda daha önceleri gittiğim fuarlarda pek de önümüze gelmeyen, gelmişse bile bana denk gelmeyen ilginç ve bir o kadar da düşündürücü bir durumla karşılaştım.

Neydi o durum?

Koruyucu Aile arayışı.

Anladığım kadarıyla durum oldukça vahim!

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Bu fuarda Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD)’nin yöneticileriyle tanıştım.

UID, önce 2004 yılında Almanya’nın Köln şehrinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak kurulmuş, daha sonra da ismi Uluslararası Demokratlar Birliği olarak değiştirilmiş.

Benim bu fuarda karşılaştığım yöneticiler bu işe oldukça gönül vermiş ve yoğun bir çalışma içerisindeler.

Uluslararası Demokratlar Birliği birçok toplumsal fayda sağlayan işlerle uğraşmakta ve bunlardan bazıları da:

Toplumsal Barış ve uyum konusundan… Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele’ye…

Eşit yurttaşlık ve demokratik katılımdan… Koruyucu Aile Uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla ilgili daha birçok alanda çalışmalar yapıyor olmalarıymış.

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Ancak benim dikkatimi çeken konu ise 2022 yılında Alman Gençlik Daireleri tarafından koruma altına alınan çocuk sayısı 66.444 imiş.

Ve bu çocukların yarısından fazlası ise maalesef Türk ve Müslüman ailelerinin çocukları olduğunu söylüyorlar.

Çocuklarına bakamayan…

Çocuklarına şiddet uygulayan…

Çocuklarını istismar eden ailelerin ellerinden çocuklarını alan Alman makamları, bu çocukları koruyucu ailelere vermek istenmekteymiş.

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Buraya kadar bir sıkıntı yok.

Ancak içinde bizim de Müslüman ailelerin çocuklarının da çok olduğunu, Alman makamları bu çocukları daha çok eşcinsel ailelere veriyor olduklarını söylüyorlar.

Bu da sahiden çok kötü ve sıkıntılı bir durum.

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O nedenle de Müslüman Türk çocuklarının bu tür ailelerin ellerine düşmemeleri için bir an önce Koruyucu Aile olmak talebiyle Türk ve Müslüman ailelerin UİD’ye başvurmalarını istiyorlar, çünkü Almanya’da sadece 160 Müslüman Koruyucu Aile olduğunu açıklıyorlar.

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Özellikle UİD yöneticileri, Müslüman Türk evlatlarının yine Müslüman ve Türk ailelerince koruma altına alınması için Almanya’da yaşayan Müslüman Türk ailelerinin bu konuda duyarlı olmalarını istiyorlar.

Dernek yöneticileriyle yaptığım konuşmada yarısından fazlasının Türk ve Müslüman çocuklar olduğuna göre bu çocukların Müslüman olmayan, üstelik eş cinsel ailelere veriliyor olduklarını o nedenle de eş cinsel ailelere verilmeden önce sahiplenilmelerini, bunun için de UİD’ye başvurmaları isteniyor.

Başvuru adresi ise:

Union of İnternational Democrats, Headquartier. Tel: +49 2203101980, Concordiaplatz 1/51143 Köln

www.u-id.org /infa@u-id.org

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Rhein Nechat Bölge Başkanı Sevgi Yocalı Hanım…

Ayşe Göktaş (Şube Kadın Kolları Bşk.)…

Seher Kahraman (Lis Şube Bşk.) ve arkadaşlarıyla birlikte bizimle üç gün boyunca fuarda bu konuda kendilerini anlattılar ve vatandaşları gönüllü ‘Koruyucu Aile’ bulabilme çalışmalarını sürdürüyorlar.

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Aksi halde evlatlarımızın eş cinsel ailelerin eline bırakılmasın istiyorlar.

Eğer sahip çıkılmazsa ve koruyucu aile talebi ilgi görmezse, bu çocuklarımızın kaybolup gideceğini, bu duruma fırsat verilmemesini söylüyorlar.

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Yani efendim hiçbir yerde rahat yok