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Sürü psikolojisi böyle oluyor işte! Koşan bir grup insanı görünce kafelerde oturanların tamamı da kaçtı

Brezilya’da bir kafede oturan müşteriler, yanlarından koşarak geçen sporcu grubunun bir şeyden kaçtıklarını sanarak onlarla birlikte kaçtı. O görüntüler gündem oldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:30
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Koşan bir grup insanı görünce kafelerde oturanların tamamı da kaçtı. Sürü psikolojisi böyle oluyor işte

Sürü psikolojisi böyle oluyor işte! Koşan bir grup insanı görünce kafelerde oturanların tamamı da kaçtı
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Brezilya’da "CrossFit" yapan bir grup insan bir restoranın önünden koşarak geçti. Kafede yemek yedikleri esnada kendilerine doğru koşan insanları gören müşteriler, spor yapan grubun bir şeylerden kaçtıklarını düşündü.

YANLIŞ ANLAŞILMA SİLSİLESİ
Paniğe kapılan müşteriler grubu peşine takılarak koşmaya başladı. Müşterilerden bazıları ise olayın soygun olduğunu sandıkları için kaçtıklarını ifade ettiler. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Restoran, yerel basına yaptığı açıklamada, kafa karışıklığının “Yanlış anlamadan başka bir şey olmadığını” söyledi.

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