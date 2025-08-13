KOSBİ yeni anlaşmalarla uçuşa geçti

Güney Kore borsasının gösterge endeksi KOSPI, Wall Street'teki rallinin ve ileri robotik alanındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle Çarşamba gününü yüzde 1,08 artışla 3.224 puandan tamamladı. Bu yükseliş, bir önceki seansın kayıplarını telafi ederken, piyasalardaki yatırımcı hissiyatını güçlendirdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ PİYASAYI ATEŞLEDİ

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebileceği beklentileri yeniden gündeme geldi. Bu durum, özellikle teknoloji ve sanayi hisselerini hareketlendirerek Güney Kore piyasasına da olumlu yansıdı. Analistler, Eylül ayında faiz indirimlerinin gerçekleşebileceği ihtimalinin, yatırımcıların risk iştahını artırdığını belirtiyor. KOSPI endeksi, ABD piyasalarının gece seansındaki güçlü performansını takip ederek güne pozitif bir başlangıç yaptı ve bu ivmeyi gün boyu sürdürdü.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN GÜÇ BİRLİĞİ

Piyasadaki yükselişi destekleyen en önemli faktörlerden biri, Güney Kore'nin ileri robotik alanındaki büyük hamlesi oldu. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi ülkenin önde gelen teknoloji devleri, havacılık üretimi için insansı robotlar geliştirmeyi amaçlayan K-Humanoid İttifakı'na katıldı. Bu devlet projesi, 2030 yılına kadar havacılık üretiminde hassasiyeti, hızı ve maliyet verimliliğini artırmak için insansı robotların kullanılmasını hedefliyor. Projede yer alan diğer şirketler arasında havacılık devi KAI de bulunuyor. Bu stratejik ortaklık, hem şirketlerin gelecekteki büyüme potansiyeline yönelik beklentileri artırdı hem de Güney Kore'nin ileri teknoloji alanındaki liderliğini pekiştireceği yönünde yorumlandı.

İSTİHDAM PİYASASINDA KARMAŞIK TABLO

Ekonomi cephesinde ise karışık sinyaller alındı. Güney Kore'nin işsizlik oranı, Temmuz 2025'te yüzde 2,5'e düşerek art arda ikinci ay geriledi. Bu olumlu gelişme, hizmet ve sağlık sektörlerinde yaratılan 170 binden fazla yeni istihdamla desteklendi. Ancak, imalat, inşaat ve genç işçiler arasındaki istihdamın azalmaya devam etmesi, ekonominin bazı sektörlerinde daralma yaşandığını gösteriyor.

HİSSE SENETLERİNDEKİ YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKTİ

Günün öne çıkan hisseleri arasında, robotik projesine katılan SK Hynix yüzde 2,23'lük bir artışla liderliği üstlendi. Otomotiv sektöründen Kia Corporation yüzde 1,03, Hyundai Motor ise yüzde 0,94 değer kazandı. Samsung Electronics de yüzde 0,70'lik bir yükselişle günü tamamlayarak, K-Humanoid İttifakı haberinin piyasaya olan pozitif etkisini gösterdi. Bu güçlü performanslar, endeksin genel seyrini belirleyici bir rol oynadı.