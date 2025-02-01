KOSGEB'in finansal destek üst limiti yükseltildi

Resmi Gazete'de Cumhhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, KOSGEB tarafından sağlanan finansal desteklerin 3 milyon TL olan üst sınırı yükseltildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; KOSGEB'in sağladığı finansal desteğin üst sınırı, 3 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

KOSGEB İSTİHDAM KORUMA DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz destek sağladıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Başvuru tarihi: 31 Ocak - 31 Mart 2025" dedi.

Detaylarına "kosgeb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek destek için başvurular da söz konusu site üzerinden yapılabilecek.