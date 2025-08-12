Köşk yangını kısmen kontrol altına alındı



Yangın, Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallenin alt tarafında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başlarken, arazinin sarp ve havanın aşırı sıcak olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. Havanın karanlık olması nedeniyle hava unsurlarının müdahale edemediği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.