Köşk’te uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı var

Kaynak: İHA
Köşk’te uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı var

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yavuzköy Mahalllesi Kanalkenarı Mevkiinde E.K., H.H.T., H.S. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetam ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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