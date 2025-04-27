Köşk’te zabıta denetimi: Marketler incelendi

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla sürdürülen denetimler, yetkili ekipler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Köşk ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki denetimlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve hijyen gibi bir çok hususta inceleme yapıldı. Denetimlerin hem esnaf hem de tüketici açısından önemli olduğu vurgulanırken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların yetkili mercilere bildirimde bulunmaları istendi.