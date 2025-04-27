Köşk’te zabıta denetimi: Marketler incelendi

Kaynak: İHA
Köşk’te zabıta denetimi: Marketler incelendi

Aydın Köşk’te zabıta ekipleri, eş zamanlı marketlerde denetim yaptı. Zabıta marketlerde yaptığı denetimde kurallara uymaya işletmelere cezai işlem yaptı.

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla sürdürülen denetimler, yetkili ekipler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Köşk ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki denetimlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve hijyen gibi bir çok hususta inceleme yapıldı. Denetimlerin hem esnaf hem de tüketici açısından önemli olduğu vurgulanırken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların yetkili mercilere bildirimde bulunmaları istendi.

Köşk’te zabıta denetimi: Marketler incelendi

Köşk’te zabıta denetimi: Marketler incelendi

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