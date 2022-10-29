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Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi

Kosova hükümeti, 31 Ekim’de sona erecek ve ülkede Sırbistan makamlarının verdiği araç plakalarının yeniden tesciline ilişkin kararın uygulanma sürecini aşamalı olarak Nisan 2023’e erteledi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 03:04
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Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi

Kosova, Sırbistan ile gerilim yaratan 'plaka' kararını erteledi
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Buna göre, Kosova hükümeti, 31 Ekim'den itibaren Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nca plakaları verilen bu araçlara hemen el koymayacak.

Kosova makamlarının "yasa dışı" nitelendirdiği bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunacak, ardından ceza verilecek ve son olarak test plakaları yerleştirilecek.

Konuyla ilgili hükümet toplantısının ardından İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile basın toplantısı düzenleyen Başbakan Albin Kurti, İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik makamları ile görüşmeler sonunda, araçların yeniden tescil edilmemesi durumunda yaptırımların artırılmasına karar verilmesi gerektiği kanaatine vardıklarını aktardı.

"3 AY BOYUNCA SADECE TEST PLAKALARIYLA DOLAŞIM MÜMKÜN OLACAK"

Uygulanacak yaptırımlar hakkında detaylar veren Kurti, şu sözleri kullandı:

"Önümüzdeki ayın ilk 3 haftası, 1 Kasım ile 21 Kasım arasında yasa dışı plaka sahiplerine uyarı cezası verilecek. Ardından 21 Kasım’dan itibaren iki ay içinde uyarı olmayacak, yasanın öngördüğü şekilde para cezası olacak. Önümüzdeki yıl 21 Ocak’tan itibaren 21 Nisan’a kadar, 3 ay boyunca sadece test plakalarıyla dolaşım mümkün olacak, KM plakaları (Sırp makamlarının verdiği plakalar) ile değil."

Kurti, yasa dışı plakalı araç sahiplerine 31 Mart’a kadar sürecek vergi indirimlerinden yararlanmak adına araçlarının plakalarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.

Hükümetin bu şekilde düzeni ve kanunu uyguladığını aktaran Kurti, aynı zamanda Kosova ve ötesinde barış ile güvenlik için konunun hassasiyetinden endişe duyan uluslararası toplumun çağrılarına da cevap verdiğini aktardı.

Son dönemlerde ABD ve AB, Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumunun tırmanması riski nedeniyle araçların yeniden tescili için son başvuru tarihinin 10 ay ertelenmesi talebiyle diplomatik faaliyetleri artırmıştı. (AA)
 

 

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