Kosova Sırbistan'a savaş açtı

Kaynak: AA
Kosova Sırbistan'a savaş açtı

Kosova, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere arasında yapılan karşılaşmada Sırp taraftarların "Kosova aleyhine siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar içeren bayrak, slogan ve tezahüratlar sergilemesi" gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu.

Kosova Futbol Federasyonu, (FFK) yayımladığı bildiriyle EURO 2024'te bu tür mesaj ve çağrıların engelsiz bir şekilde sergilenmesini "anlamsız ve saçma" olarak nitelendirdi.

Bildiride, "FFK, Sırbistan-İngiltere karşılaşmasında Sırp taraftarların Kosova aleyhine siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar içeren bayrak, slogan ve tezahüratlar sergilemesi nedeniyle UEFA'ya resmi tepki gösterdiğini kamuoyuna duyurdu. FFK, gerekli delillerle birlikte UEFA'ya sunduğu şikayette, bu tür vakaları tekrarlayan Sırbistan Futbol Federasyonuna karşı sıkı disiplin tedbirleri talep etti." ifadelerine yer verildi.

EURO 2024 gibi büyük bir etkinlikte Kosova devletine karşı yapılan çağrıların, milliyetçi gruplar için motivasyon kaynağı olduğuna ve bölgenin kırılgan güvenliğini tehdit ettiğine vurgu yapılan bildiride, bu tür pankartların gelecekteki maçlarda sergilenmemesi konusunda organizatörlerden dikkatli olmaları talep edildi.

Başka bir kişi veya ülkeye karşı nefret felsefesine sahip kişilerin futbol sahalarında yer verilmemesine çağrıda bulunulan bildiride, "Futbol, şovenistlerin ve ırkçıların nefret söylemini teşvik etmesine hizmet etmemelidir." denildi.

EURO 2024 C Grubu'nda dün Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan karşılaşma, İngiltere'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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