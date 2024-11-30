Kosova suikast girişimi: Başbakan Sırbistan'ı suçladı

Kosova'nın Zubin Potok bölgesinde, iki önemli kömür santraline su sağlayan bir kanalın patlatılması sonucu Kosova Başbakanı Albin Kurti, suçlamalarını sert bir dille dile getirdi. "Bu saldırı, Kosova'nın temel altyapısını hedef alan, profesyonelce planlanmış bir terör eylemidir. Sırbistan tarafından yönlendirilen çetelerin bu saldırının arkasında olduğunu düşünüyoruz" dedi.

KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK TEHDİT

Patlama, Kosova'nın elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan kömür santrallerinin soğutma sistemlerini besleyen su kanalında hasara yol açtı. Kanalın kısa sürede onarılmaması durumunda ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceği bildirildi. Ayrıca, kanalın içme suyu tedariki için de kullanıldığı belirtildi. Yerel medyada yayınlanan görüntülerde, kanalın su sızdırdığı gözlemlendi.

ABD’DEN DESTEK MESAJI

ABD'nin Priştine Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı "Kosova'nın kritik altyapısına yönelik bir eylem" olarak nitelendirerek, Kosova hükümetine tam destek verdiğini duyurdu. Büyükelçilik, saldırganların tespit edilip adalete teslim edilmesi için süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

KUZEY KOSOVA'DAKİ GERİLİMLER ARTIYOR

Son haftalarda Kuzey Kosova’da şiddet olaylarının arttığı gözlemleniyor. Hafta başında bölgedeki bir belediye binasına ve polis karakoluna el bombası atılmıştı. Sırbistan, eski eyaleti Kosova'nın 2008'de ilan ettiği bağımsızlığı tanımıyor. Bu durum, yıllardır süren çatışmaların temelini oluşturuyor. Kosova'nın bağımsızlığı, Birleşmiş Milletler üyelerinin tamamı tarafından hâlâ tanınmıyor.