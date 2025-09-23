Kosova tiyatrosunun duayeniydi! Usta oyuncu ve yönetmenden acı haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu, yönetmen ve pedagog Enver Petrovci, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefat haberini Kosova Ulusal Tiyatrosu duyurdu.

Arnavutluk topraklarında sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının en önemli isimlerinden olan Arnavut oyuncu Enver Petrovci, hayatını kaybetti.

9i.webp

Usta oyuncu ve yönetmenin ölüm haberini Kosova Ulusal Tiyatrosu şöyle duyurdu:

"Büyük oyuncu, yönetmen ve pedagog Enver Petrovci'nin aramızdan ayrıldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatsal yolculuğu ve çalışmaları, tüm bölgenin tiyatro, sinema ve kültüründe silinmez bir iz bıraktı."

o9.webp

ENVER PERROVCİ KİMDİR?

Arnavut oyuncu ve yönetmen olan Enver Petrovci, ilk olarak Priştine Pedagoji Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde eğitim gördü, ardından üniversite eğitimini Belgrad Üniversitesi Dramatik Sanatlar Fakültesi'nde oyuncu olarak tamamladı.

t.webp

"Atelieja 212" adlı oyundaki başarısıyla eski Yugoslavya'da tanındı. Petrovci, döneminin en ünlü oyuncularından biri olarak kabul edildi.

Petrovci, Priştine Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Sanatlar bölümünün kurucularından ve ilk profesörlerinden biriydi.

1989 yılında Belgrad'dan dönerek Kosova'da yeni oyuncu kadrolarının oluştuğu Priştine Üniversitesi'nde oyunculuk dersleri verdi.

