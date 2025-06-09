Kosova'da 4 aydır hükümet kurulamadı

Kosova Meclisinde 15 Nisan'da başlayan ve meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumu bugün de sürdü.

29'uncu defa devam edilen oturum, meclis başkanı seçmek için gizli oylama yapacak geçici bir komisyon kurulmasına ilişkin oylamayla başladı ancak partilerin çoğu, bu komisyona kendi milletvekillerini aday göstermedi.

Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan oylamadan sonuç çıkmayınca geçici meclis başkanı oturumu 11 Haziran Çarşamba'ya erteledi.

Oturumun ertelenmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi, yaşananların siyaset olmadığını, vatandaşların iradesini bloke etme çabası olduğunu belirterek, her türlü mantık sınırının aşıldığını kaydetti.

Durumdan memnun olmayan bazı vatandaşlar da meclis önüne gelerek siyasi parti temsilcilerinden yaşanan krizle ilgili çözüm bulmalarını talep etti.

Genel seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına Albulena Haxhiu'yu öneriyor ancak Haxhiu, başkan seçilebilmek için diğer siyasi partilerin desteğine sahip değil.

Diğer partiler, Vetevendosje'nin aday değişikliğine gitmesi durumunda destek vermeyi gözden geçirebileceklerini belirtmelerine rağmen, Vetevendosje adayında ısrar ediyor.

Vetevendosje son olarak Haxhiu'nun başkan seçilememesi halinde ülkede sonbahar aylarında yapılması planlanan yerel seçimlerle birlikte erken genel seçimin de yapılmasını desteklediklerini bildirmişti.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde olmuştu.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor.