Kosova’da Arnavut başkanlar belediyelere sokulmadı Sırbistan orduya teyakkuz emri verdi

Kosova’da seçimi kazanan Arnavut asıllı başkanların Sırp yoğunluklu belediyelere girmesine izin verilmedi. Sırbistan’da orduya teyakkuz emri verilirken “Kosova'daki Sırp toplumuna terör uygulandığı ortada" ifadeleri kullanıldı.

Kosova’da Arnavut başkanlar belediyelere sokulmadı Sırbistan orduya teyakkuz emri verdi

İHA
Kosova'nın kuzeyinde, Sırp yoğunluklu belediyelere seçilen Arnavut asıllı başkanların içeriye girmesine Sırplar izin vermedi. Polis, belediye binaları önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Zvecan’da polis ve Sırplar arasında çıkan arbedede 4 kişinin yaralandığı, bir polis aracının ise ateşe verildiği belirtildi. Bölgede gerginliğin artması sonucu sirenlerin çaldığı öğrenilirken, emniyet güçlerinin Leposaviç, Zubin Potok ve Zvecan belediyelerine intikal ettiği ifade edildi.

SIRBİSTAN’DA ORDU TEYAKKUZDA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’da tansiyonun yükselmesi üzerine orduya teyakkuz emri verdi. Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ordunun en kısa sürede Kosova sınırına geçeceğini ifade edip, Priştine yönetiminin yerel yönetime ait binalara el koyarak tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Ordunun, Vucic'in emrine uyarak Sırbistan'ın egemenliğini savunacağını kaydeden Vucevic, "Kosova'daki Sırp toplumuna terör uygulandığı ortada" ifadelerini kullandı.

KATILIM ORANI YÜZDE 3,47
Kosova'da Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zvecan belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan erken yerel seçimler boykot edilmiş, seçimi Arnavut siyasi partilerin adayları kazanmıştı. Kayıtlı 45 bin 95 seçmenden yalnızca bin 567'sinin sandığa gittiği seçimde, katılım oranı yüzde 3,47 olarak açıklanmıştı.

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