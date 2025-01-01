Kosova'da havai fişekler bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kosova'nın Prizren şehrinde yılbaşı öncesi havai fişek tezgahında meydana gelen patlamada, biri ağır olmak üzere en az 2 kişi yaralandı. Ortalığı savaş alanına çeviren patlama sonrası çevredeki bina ve araçlarda hasar oluştu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, yılbaşı öncesi havai fişek satışı yapılan bir tezgahta fişeklerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-1.jpg

Olay, yerel saatle 21.33'te gerçekleşti.

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-2.jpg

Patlamada biri ağır olmak üzere en az 2 kişi yaralandı.

Havai fişek deposunda patlama: 150 yaralıHavai fişek deposunda patlama: 150 yaralı

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-3.jpg

Patlama sonrası polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-4.jpg

Yaralılar, Prizren Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-5.jpg

Ayrıca, patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda ciddi hasar oluştu.

Düğün için atılan havai fişek okulu yaktıDüğün için atılan havai fişek okulu yaktı

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-6.jpg

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-7.jpg

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-8.jpg

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-9.jpg

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-10.jpg

Havai fişekler faciaya dönüştüHavai fişekler faciaya dönüştü

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-11.jpg

kosovada-havai-fisekler-bomba-gibi-patladi-2-yarali-yenicag-12.jpg

Son Haberler
EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor...
EuroLeague'de Türk derbisi
Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı
Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı
Çağımızın sorunu sağlıksız iletişime psikologlar ne öneriyor? Bilim bakın ne diyor!
Çağımızın sorunu sağlıksız iletişime psikologlar ne öneriyor? Bilim bakın ne diyor!
Metroda yakılarak öldürülmüştü! Kimliği belli oldu
Metroda yakılarak öldürülmüştü! Kimliği belli oldu
Yılbaşı denetimleri sabaha kadar sürdü
Yılbaşı denetimleri sabaha kadar sürdü