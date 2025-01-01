Kosova'da havai fişekler bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, yılbaşı öncesi havai fişek satışı yapılan bir tezgahta fişeklerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

Olay, yerel saatle 21.33'te gerçekleşti.

Patlamada biri ağır olmak üzere en az 2 kişi yaralandı.

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Patlama sonrası polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar, Prizren Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda ciddi hasar oluştu.

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