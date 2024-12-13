Kosova'dan Bosna Hersek'e vize müjdesi

Kosova hükümetinin dün gece çevrimiçi yapılan kabine toplantısında, Bosna-Hersek vatandaşlarının 1 Ocak 2025'ten itibaren ülkeye kimlik kartıyla seyahat etmesini sağlayacak karar kabul edildi.

Başbakan Albin Kurti, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki dostluğun uzun zamandır hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar yüzünden sekteye uğradığını kaydetti.

Kurti, Bosna Hersek’e, vatandaşların yararını gözeterek Kosova vatandaşlarına yönelik vize rejimini de kaldırması çağrısında bulundu.

Bosna Hersek, bağımsızlığını tanımadığı Kosova'nın vatandaşlarına yönelik katı vize rejimine sahip. Kosova da buna mütekabiliyet ilkesi esasınca Bosna Hersek vatandaşlarına 2014'ten beri vize uyguluyordu.

Balkan ülkelerinden Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova vatandaşlarının kimlik kartıyla karşılıklı seyahat etmelerine imkan sağlayacak anlaşma, Berlin Süreci kapsamında 2022'de imzalanmıştı. Bosna Hersek, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin söz konusu anlaşmanın Kosova ile olan kısmına karşı çıkması nedeniyle anlaşmayı yürürlüğe sokamamıştı.

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