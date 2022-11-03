﻿Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi

Beşiktaş derbisine sayılı günler kalırken Galatasaray'da 11'de şekillenmeye başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un kanatlarda Rashica-Kerem ikilisine görev vereceği öğrenildi.
Kosovalı oyuncudan memnun olan Buruk'un diğer kanatta ise Yunus-Barış-Kerem üçlüsü arasındaki tercihini Kerem'den yana kullanacağı belirtildi.
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