Kosovalı siyasetçi cinayetinde ceza yağdı

Kaynak: AA
Kosovalı siyasetçi cinayetinde ceza yağdı

Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanoviç'in öldürülmesi davasında, eski polis üçü dahil olmak üzere dört Kosovalı Sırp, 4 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme tarafından görülen davada, "cinayeti planlayan organize suç örgütüne destek verme" ve "resmi görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla Kosovalı Sırplar Nedeljko Spasojevic'e 4 yıl 6 ay, Dragisa Markovic ile Zarko Jovanovic'e 4'er yıl, ve Marko Rosic'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Spasojevic, Markovic ve Jovanovic, cinayetin işlendiği dönemde bölgede polis memuru olarak görev yapmaktaydı.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, yazılı bir açıklamada verilen hapis cezalarını "acımasız, temelsiz, her türlü delilden yoksun ve siyasi sahneye konmuş" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti ve onun destekçilerine, Sırp halkının bu davanın gerçeklerini bildiğini ve Rosic, Spasojevic, Nedeljkovic ve Jovanovic'i Oliver İvanoviç'in cinayetinden suçlu olarak değil, Albin Kurti rejiminin kurbanları olarak göreceğini" belirtildi.

Son Haberler
Mert Hakan Yandaş Mourinho'ya öyle bir cevap verdi ki Spor
Mert Hakan Yandaş Mourinho'ya öyle bir cevap verdi ki
Elektrik zammına tepki yağdı. 'Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır' Gündem
Elektrik zammına tepki yağdı. 'Mehmet Şimşek aklını başına almalıdır'
Dursun Özbek imzayı attı. Dev anlaşma açıklandı Spor
Dursun Özbek imzayı attı. Dev anlaşma açıklandı
Beşiktaş imzayı attırdı Spor
Beşiktaş imzayı attırdı
Millilerin nereye kadar gideceğini açıkladı Spor
Millilerin nereye kadar gideceğini açıkladı
Kenan Yıldız 'ilk kez' dedi. Canlı yayında yaptı Spor
Kenan Yıldız 'ilk kez' dedi. Canlı yayında yaptı
Japonların dev şirketine Rekabet Kurulu'ndan milyonlarca lira ceza Ekonomi
Japonların dev şirketine Rekabet Kurulu'ndan milyonlarca lira ceza