Kosovalı siyasetçi cinayetinde ceza yağdı

Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme tarafından görülen davada, "cinayeti planlayan organize suç örgütüne destek verme" ve "resmi görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla Kosovalı Sırplar Nedeljko Spasojevic'e 4 yıl 6 ay, Dragisa Markovic ile Zarko Jovanovic'e 4'er yıl, ve Marko Rosic'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Spasojevic, Markovic ve Jovanovic, cinayetin işlendiği dönemde bölgede polis memuru olarak görev yapmaktaydı.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, yazılı bir açıklamada verilen hapis cezalarını "acımasız, temelsiz, her türlü delilden yoksun ve siyasi sahneye konmuş" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti ve onun destekçilerine, Sırp halkının bu davanın gerçeklerini bildiğini ve Rosic, Spasojevic, Nedeljkovic ve Jovanovic'i Oliver İvanoviç'in cinayetinden suçlu olarak değil, Albin Kurti rejiminin kurbanları olarak göreceğini" belirtildi.