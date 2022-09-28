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Vedat Muriç attı Kosova kazandı. Güney Kıbrıs küme düştü

Kosovalı Vedat Muriç, ülkesinin Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı maçta 2 gol atıp 2 de asist yaparak yıldızlaştı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:55
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Kosovalı Vedat Muriç, ülkesinin Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı maçta 2 gol atıp 2 de asist yaparak yıldızlaştı

Vedat Muriç attı Kosova kazandı. Güney Kıbrıs küme düştü
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Kosova, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimini konuk etti.

Ev sahibi ekip 22. dakikada Muslija, 45+1'de Rrudhani, 46. dakika Rashani, 52 ve 84. dakikalarda Vedat Muric'in golleriyle karşılaşmayı 5 - 1 kazandı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tek golünü ise 81. dakikada Roberge kaydetti.

Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç attığı 2 gol ve yaptığı 2 asistle geceye damga vuran isim oldu.

Kosovalı futbolcu Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Geçen sezon Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Vedat'ın Club Brugge'e transferi son anda yatmış oyuncu bonservisiyle birlikte Mallorca'ya transfer olmuştu.

28 yaşındaki golcü futbolcu, UEFA Uluslar Ligi gruplarında 6 maçta 5 gole imza attı. Güney Kıbrıs ise grubu 5 puanla bitirdi ve küme düştü.

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