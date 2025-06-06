Kosta Rika’da 6 ayın en düşük enflasyonu

Kosta Rika’da yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025 itibarıyla yüzde -0.12 olarak ölçüldü. Ülkede bir önceki ay yüzde 0.37 olan bu oran, son altı ayın en düşük düzeyine işaret ediyor. Kosta Rika Ulusal İstatistik ve Sayımlar Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0.40 oranında geriledi.

Fiyat düşüşleri özellikle ulaşım, iletişim ve ev eşyası kalemlerinde belirginleşti. Ulaşım fiyatlarında yıllık bazda yüzde 3.63’lük, iletişimde ise yüzde 3.75’lik düşüş yaşandı. Mobilya, beyaz eşya ve ilgili hizmetlerde de yüzde 0.80’lik bir gerileme görüldü.

Buna karşın bazı kalemlerde fiyat artışları devam etti. Eğitim harcamalarında yıllık artış oranı yüzde 3.40 ile dikkat çekerken, dışarıda yenen yemekler ile konaklama hizmetlerinde fiyat artışları yavaşladı. Restoran ve konaklama kaleminde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2.07’den yüzde 1.60’a geriledi.

Gıda dışı harcamalarda ise karışık bir tablo oluştu. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyatlar düşmeye devam etti. Giyim ve ayakkabıda da yüzde 1.97’lik bir fiyat azalışı kaydedildi. Toplamda, 13 ana ürün grubunun 7’sinde fiyatlar yükseldi.

Ekonomistler, bu gelişmeleri tüketim talebinin zayıflaması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriyor. Enstitü, önümüzdeki aylarda enflasyon eğilimlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.