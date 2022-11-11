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Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu

Kosta Rika'nın Limón kentindeki Matina Nehri'nde aniden ortaya çıkan dev timsah, 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr adlı çocuğu ailesinin gözleri önünde tek hamlede midesine indirdi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 07:15
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Kosta Rika'da dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu

Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Limón kentindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre ailesiyle birlikte nehirde eğlenmeye giden 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr nehir kenarında oynadığı sırada aniden ortaya çıkan timsah tarafından suyun içerisine sürüklendi.

Talihsiz çocuğun sürüklendiği sırada anne ve babası da nehir kenarındaydı ancak acılı aile, çocuklarını timsahın elinden kurtarabilmek adına hiçbir yapamadı. Anne ve baba çaresiz gözlerle oğullarını su altına doğru inmesini seyretti.

Olayla ilgili daha acı bir gerçek de ortaya çıktı. Buna göre olayın ardından başlatılan çalışmalarda ne Julio Otero Fernández Jr'ye ait bir kalıntı ne de timsah bulunabildi.

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