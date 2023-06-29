Kostas Sloukas Türkiye'ye dönüyor

Kariyerinde Olympiakos'ta devam etse de bir zamanlar Fenerbaahçe forması giyen Kostas Sloukas'ın tekrardan eski takımına geri dönme olasılığı bir hayli artıyor.

Kostas Sloukas Türkiye'ye dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen ve sonrasında kariyerine Yunanistan'da devam eden Kostas Sloukas’ın Türkiye'ye geri dönme olasılığı bulunuyor.

Olympiakos'ta koç Barcokas ile anlaşamayan Kostas Sloukas'ın takımda mutlu olmadığı ifade ediliyor. Sloukas, geride kalan sezonda EuroLeague'in en iyi 6. oyuncusu seçildi. 33 yaşındaki oyun kurucu, 11 sayı, 5.6 asist ortalaması ile takımına katkı sundu.

FENERBAHÇE'Yİ EUROLEAGUE DIŞINA İTTİ
EuroLeague'in play-off yarı final 3. maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiacos'a son saniyede mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu Sloukas, Olympiacos'un galibiyet sayısını attı.

Maçın son bölümüne kadar kıyasıya rekabet devam ederken son çeyrek adeta alev aldı. Sürekli dengede giden maçın son anlarında kazananı belli edecek anlarda Guduric sorumluluğu aldı ve 3.9 saniye kala Fenerbahçe Beko'yu öne geçiren basketi kaydetti. Son anlarda iyi bir savunma yapmayı bekleyen sarı-lacivertlileri yıkan isim ise eski oyuncuları Kostas Sloukas oldu.

FLAŞ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI
Sırp Telesport'un haberine göre; Olympiakos ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme için yapılan görüşmelerden en azından şimdilik sonuç alamayan Kostas Sloukas'ın Fenerbahçe Beko'ya dönme olasılığı bulunuyor.

2015 yılında sarı lacivertli formayı sırtına geçiren Sloukas, 5 yıl boyunca mücadele ettiği Fenerbahçe'de 1 Euroleague, 3 Türkiye Ligi ve 3 Türkiye Kupası kazanmıştı. 33 yaşındaki Yunan yıldız, takımının final oynadığı 2022-2023 sezonunda Euroleague'in en iyi 6. oyuncusu seçilmişti. Sloukas, THY Euroleague'de 11 sayı 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

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