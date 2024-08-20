Köstence, Hermannstadt'ı tek farkla geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köstence, Hermannstadt'ı tek farkla geçti

Romanya Süper Ligi'nin altıncı haftasında Farul Köstence, evinde konuk ettiği FC Hermannstadt'ı 3-2 mağlup etti.

Brezilyalı Rivaldinho henüz maçın 7. dakikasında ev sahibi takımı öne geçiren golü attı.

FC Hermannstadt, 48. dakikada ceza sahasının kenarından voleyle muhteşem bir gol atan İtalyan orta saha oyuncusu Alessandro Murgia sayesinde eşitliği sağladı.

Murgia'nın enfes golünden sonra, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ev sahibinin Ermeni oyuncusu Narek Grigorian sahneye çıktı vekaleci Cătălin Căbuz'un üzerinden yaptığı vuruşla takımını tekrar öne geçirdi. 57. dakşkada ise ilk golün sahibi Rivaldinho farkı ikiye taşıdı.

FC Hermannstadt, 83. dakikada Dragoş Iancu'nun attığı golle farkı bire indirse de maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

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