Köstence, Hermannstadt'ı tek farkla geçti

Brezilyalı Rivaldinho henüz maçın 7. dakikasında ev sahibi takımı öne geçiren golü attı.

FC Hermannstadt, 48. dakikada ceza sahasının kenarından voleyle muhteşem bir gol atan İtalyan orta saha oyuncusu Alessandro Murgia sayesinde eşitliği sağladı.

Murgia'nın enfes golünden sonra, dakikalar 52'yi gösterdiğinde ev sahibinin Ermeni oyuncusu Narek Grigorian sahneye çıktı vekaleci Cătălin Căbuz'un üzerinden yaptığı vuruşla takımını tekrar öne geçirdi. 57. dakşkada ise ilk golün sahibi Rivaldinho farkı ikiye taşıdı.



FC Hermannstadt, 83. dakikada Dragoş Iancu'nun attığı golle farkı bire indirse de maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.