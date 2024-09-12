Kostic geldi işler değişti. Son kararı Mourinho verecek

Fenerbahçe’de Kostic transferi sonrası işlerin değişmesi bekleniyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun 3’lü savunmayı deneyeceği öğrenildi. Bu durum en önemli nedeni ise Sırp oyuncunun 3’li savunma dizilişinde kanat beki oynayabilmesi olduğu belirtiliyor.

Portekizli teknik adam Fenerbahçe’de hiç 3’lü savunma denemese de daha önce Tottenham ve Manchester United’da örnekleri göstermişti. Deneyimli teknik adamın maça 3’lü savunmayla başlamasa da oyunun gidişatına göre dizilişte değişiklik yapabileceği öğrenildi.

SAVUNMA VE ORTA SAHADA ROTASYON GENİŞ

Fenerbahçe’nin savunmasındaki orta sahasındaki isimlerin 3’lü savunmaya uygun oyuncuların olması Portekizli teknik adamın elindeki en önemli koz olarak görülüyor. Sarı lacivertlilerde kanatlarda Kostic, Mert Müldür ve Osayi Samuel, 3’lü savunma dizilişine en uygun isimler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerde stoper ve orta saha rotasyonu gayet geniş durumda. Oosterwolde, Çağlar, Djiku, Becao ve Samet’in bu dizilişe kolayca ayak uydurabilecek isimler olduğu belirtiliyor.

FORVETTE DURUM BELİRSİZ

Sarı lacivertlilerin orta sahasında Fred, Abrabat ve İsmail Yüksek’in yanı sıra Szymanski, Mert Hakan ve Bartuğ da rotasyonun önemli parçaları olarak dikkat çekiyor. Öte yandan genelde sağ kanatta oynayan İrfan Can’ın 3’lü savunmada merkezde 8 numara pozisyonunda oynaması bekleniyor. Söz konusu senaryoda Fred’in yanında Ambrabat ya da İsmail olabilir. Merkezdeki üçüncü isim ise Szymanski ya da İrfan Can’dan biri olabilir.

Ancak forvet hattının durumu orta sahadaki durumu değiştirebilir. Morurinho’nun çift forvet kullanıp kullanmayacağına henüz karar vermedi. Ancak Dzeko ile En Nesyri yan yana oynayabilir. Mevcut form durumuna göre Dzeko’nun tek forvet senaryosunda ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe’de 3’lü savunma ihtimali konuşulsa da 4-2-3-1’in ana plan olarak kalması bekleniyor.