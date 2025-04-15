Kostic transferinde yeni gelişme: İtalyan basını yazdı

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Kostic transferinde yeni gelişme: İtalyan basını yazdı

Fenerbahçe’ye geldiği gündem itibaren Teknik Direktör Mourinho’nun gözdeleri arasına giren Kostic’in Juventus’a dönmesi beklenmiyor. Sarı lacivertlilerin bonservisini almak istediği tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgili İtalyan basınına yeni bir haber yansıdı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic istikrarlı futboluyla teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdeleri arasına girdi.

Sarı lacivertliler, ligdeki son iki maçta forma şansı bulamasa da Kostic'in bonservisini almak istiyor.

İtalyan gazetesi Tuttusport'un haberine göre; Sırp sol kanat oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile Juventus arasında ileri düzeyde görüşmeler yapılıyor.

Haberde, satın alma opsiyonu 6 milyon Euro olan Filip Kostic'in birkaç milyon Euro karşılığında kalıcı olarak sarı lacivertli kulübe satılabileceği kaydedildi.

Haberde, satın alma opsiyonu 6 milyon Euro olan Filip Kostic'in birkaç milyon Euro karşılığında kalıcı olarak sarı lacivertli kulübe satılabileceği kaydedildi.

Juventus ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanmasının mümkün olmadığı ve transferin satın alma yoluyla gerçekleşeceğinin de altı çizildi.

Fenerbahçe'de 29 maça çıkan sol kanat oyuncusu 2 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.

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