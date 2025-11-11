Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, 8 Kasım'da yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor.

İşçi kostümü giymiş altı şüpheli, bir otomobilden inerek 52 yaşındaki iş insanı ve eski belediye başkan adayı José Elías Ramírez'e aniden saldırdı. Kalaşnikof tipi tüfeklerle ateş açan maskeli grup, yol ortasında Ramirez'i kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırı sonrası kostümlü şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yetkililer, soruşturma kapsamında saldırganların kullandığı otomobilin 22 Mayıs 2025'te çalındığı öğrenilri. Araç kısa sürede bulundu. Şüpheliler her yerde aranıyor.

Ramírez, 2014-2025 yılları arasında şirketi aracılığıyla 497 kamu ihalesi kazanmış, başarılı bir iş adamıydı. 2023'te belediye başkanlığına aday olmuş, ancak seçimlerde yenilgiye uğramıştı. Bu suikastın arkasında siyasi intikam veya organize suç şebekeleri olabileceği şüphesi, soruşturmayı derinleştiriyor. Guatemala polisi, benzer kostümlü saldırıları araştırarak bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışıyor.