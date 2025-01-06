Koşun! Faizler düştü!

İnsanlar aylardır bekliyordu: Merkez Bankası faiz düşürecek, vatandaş kredi ile ev ve araba alacaktı.

Sonunda Merkez Bankası faizleri 250 baz puan indirdi ve 50’den 47,5’a düşürdü.

Büyük olasılıkla ocak toplantısında da 250 baz puan düşürecek ve 45’e çekecek.

Ondan sonra?

Ondan sonrası yok!

Merkez Bankası burada Saray’a karşı şık bir tedbir aldı ve şubat ayında toplanmayacak. Yani mart ayının sonuna kadar kimse faiz indirimi beklemesin.

Bu da şunu gösteriyor ki, en iyimser durumda Merkez Bankası’nın ocak ayında faizi 250 baz puan düşürmesi halinde mart sonuna kadar faizler yüzde 45’te kalacak.

Buyurun yapılandırmaya!

Yani Merkez Bankası faiz indirecek gazı ile geçen yıl eylül-ekim ve kasım ayında başta konut kredisi çekenler ne yapacak?

Tabii ki yapılandırma yapamayacak.

Çünkü faizler yüksek kalmaya devam edecek.

O halde yüksek faizle taksit ödemeye devam.

Peki kredi çekmek için bekleyenler ne yapacak?

Onlar biraz daha bekleyecek.

Enflasyonun düşmesini görmeleri lazım. Enflasyon yüzde 30-35 seviyesine gelmeden kredi çekmek mantıklı değil. Çünkü yapılandırma yapamayacaksınız.

Unutmayın bankaların sistemi azalan bakiye sistemine göre çalışır ve bu kredilerde önce faizi ödersiniz. Sonra da ana parayı.

Siz 1-1,5 yıl faiz ödedikten sonra o krediyi yapılandırsanız ne olur yapılandırmasanız.

Sonuç olarak Türkiye’de her şey güllük gülistanlık değil.

Borçlanmadan 2025 yılını geçirmeye bakın.

Borçlu olan ise nasıl yaparsa yapsın borcunu kapatsın.