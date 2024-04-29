Koton’un halka arzı fiyasko mu olacak?

Koton 35 sene önce kurulmuş bir hazır giyim şirketi. Şirket giyim sektöründe faaliyette olan, çeşitli kadın, erkek, çocuk giyim ürünlerinin satışını yapmakta.

Şirketin sermayesinin yüzde 50 payı Yılmaz Yılmaz ve eşi Şükriye Gülden Yılmaz’da.

Ancak çiftin imtiyazlı payları olması nedeniyle oy haklarının çoğunluğu elinde bulunuyor. Diğer ortak ise %50 payla Nemo Apparel B.V.

Bu şirkete dair detaylı bilgi bulunmamakta olup aslen TURKVEN isminde bir şirkete ait olduğu belirtilmektedir. Bu şirketin ortakları ise oldukça ilginç bir yapıya sahiptir.

Koton’un %50 ortakları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası iştiraki, FMO (Dutch Development Bank) ve DEG (Alman Kalkınma Bankası) bulunuyor.

Halka arzda hisse satışı büyük oranda yabancılara ait. Halka Arzda satılacak hisselerin 25%’i şirketin kasasına, 69%’u yabancı ortağa, 6%’sı Yılmaz çiftinin kasasına girecek şekilde ayarlandı.

KOTON’UN HALKA ARZ GEREKÇESİ VE FON KULLANIMI

Şirketin sermaye artırımı gerekçesine; rekabet gücünü artırmak, büyüme oranını artırmak ve kurumsal kimliğini güçlendirmek olarak sıralandı.

136,6 milyon hisse satışı mevcut. Bunun %25’i yeni hisse ihracıyla satılacak ve şirketin kasasına girecek. %75’i ise ortak satışı yapılacak.

Yani toplam halka arz gelirinin sadece 25%’i şirket kasasına girecekken, halka arzdan gelen paranın 75%’i patrona gitmiş olacak.

Halka arzdan gelecek paranın 75%’i ortakların cebine gidecekken, Kalan 25% şirkette nasıl kullanılacak diye bakıldığında;

30%-40%’ı “Yurtiçi ve yurtdışı mağaza açma ve yenileme, depo yatırımları ve teknoloji yatırımları” ifade ediliyor.

Diğer yandan 60-70%’i net işletme sermayesi olarak kullanılacak. Yani alacakların yönetimi, hammadde stok tutma maliyetleri vs. ile ilgili kısa vadeli borçlar.

ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU

Şirketin toplam varlıkları, yani şirket büyüklüğü, her yıl azalış gösteriyor. 2 yıl önce 12,98 milyar TL aktifi olan şirketin şu anki aktifleri 12,28 milyar TL.

Şirket stokları

5,1 milyar TL stokta malı bulunuyor. Şirketin neredeyse yarısı Stoktaki Mal olarak duruyor.

ŞİRKET BORCU

Şirketin uzun vadeli ciddi bir borcu bulunmuyor. Orta düzeyde denilebilir. 2 milyar TL uzun vadeli borç söz konusu. Fakat kısa vadeli borçları 6,23 milyar TL

HALKA ARZIN ŞİRKETE FAYDASI OLUR MU?

Kısa vadeli dönen varlıkları 7,34 milyar TL. düzeyinde. Fakat şirketin sadece stokları ve alacakları 6,26 milyar TL seviyesinde.

Şirketin halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlenirken, satılacak hisse adedi 34.150.000 hisse şirketin kasasına, 102.450.000 hisse ortak satışı yapılacak..

ŞİRKET HASILATI

2022’nin satışları 16 milyar TL — 2023’ün 17,2 milyar TL. Satışlar 7% artmış durumda. Önceki yıl ise %11 civarında bir artış söz konusu.

FİYAT TESPİT DURUMU

Koton’un çalışan sayısı azalış görülüyor.. 2022’de 8417 çalışandan 2023’de 7933 çalışana düşmüş durumda.

2021’de 451 olan mağaza sayısı 2023’de 437’ye kadar düşüş gösterdi.