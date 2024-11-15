Kötü beslenme kansere neden oluyor mu? Uzmanlar açıklıyor! Bilim bakın ne diyor!

Kötü beslenme alışkanlıkları, modern toplumlarda yaygın bir sorun haline gedi.

Fast food tüketimi, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi ve yeterli meyve-sebze alımının olmaması gibi faktörler, sağlığımızı olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kötü beslenmenin kansere olan etkisi konusunda önemli bulgular sundu.

Uzmanlar, beslenme ve kanser arasındaki ilişkiyi inceleyerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemini vurguladı.

KÖTÜ BESLENME VE KANSER İLİŞKİSİ

Kanser, hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasına ve vücut dokusunu tahrip etmesine neden olan bir hastalık. Kanser riskini artıran çeşitli faktörler arasında yanlış besin seçimi ve kötü beslenme yer aldı. Aşırı kilolu olmak ve fiziksel aktivitede yetersizlik de kanser riskini artırır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Yapılan araştırmalar, kırmızı et, şeker gibi aşırı işlenmiş gıdalara tüketim yapmak kanser riskini artırdığını gösterdi. Bunun yerine, vücuda hücre hasarına karşı koruma sağlayan besinler, antioksidanlar içeren meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve yağsız proteinler tüketmek kanser riskini azaltabildi.

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmada, obezite ile meme, kolon ve rahim kanseri arasında güçlü bir ilişki olduğu bulundu.

Yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmeyen bireylerde kanser riskinin arttığı belirlendi.

European Journal of Cancer Prevention dergisinde yer alan bir araştırma, günlük olarak yeterli meyve ve sebze tüketiminin kanser riskini %20 oranında azaltabileceğini gösterdi.

International Journal of Cancer dergisinde yayımlanan bir çalışmada, işlenmiş etlerin (sosis, salam gibi) tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığı belirtildi. Ayrıca yüksek oranda tuz ve şeker içeren gıdaların da kanser üzerindeki olumsuz etkileri araştırıldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Dr. Elif Aydın, beslenme uzmanı, kötü beslenmenin kanser üzerindeki etkilerini değerlendirirken şu noktaları vurguladı:

"Kötü beslenme alışkanlıkları, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatırken, hücresel hasara ve iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, kanserin gelişimi için zemin hazırlayabilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, kanser riskini azaltmak için kritik öneme sahiptir."

Anadolu Sağlık Merkezi uzmanlarına göre, kanser tedavisi sırasında ve sonrasında yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenme, vücut dokularının bozulmasının önlenmesine ve tedavi nedeniyle zarar görebilecek dokuların yenilenmesine yardımcı oldu.

ÖNERİLER

- Aşırı kilolu olmamaya dikkat edin.

- Yağlı ve şekerli içecekleri ve yiyecekleri azaltın.

- Haşlama, buğulama veya fırında pişirme yöntemlerini tercih edin.

- Aşırı tuz tüketiminden kaçının.

- Besinlerin saklama koşullarına dikkat edin.

Kötü beslenme, kanser riskini artıran önemli bir faktör. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynar.