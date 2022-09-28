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  • Ebru Şallı ve Uğur Akkuş evlilik yıl dönümlerini kutladı. Kötü günler geride kaldı 

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş evlilik yıl dönümlerini kutladı. Kötü günler geride kaldı 

Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü moel Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş çifti, önceki akşam Etiler’de 3. evlilik yıl dönümlerini kutladı. 

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:38
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Kötü günler geride kaldı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş evlilik yıl dönümlerini kutladı

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş evlilik yıl dönümlerini kutladı. Kötü günler geride kaldı 
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Evlilik yıl dönümlerini kutlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.

SAAT HEDİYE ETTİ

İkili, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Akkuş'un Şallı'ya ünlü bir markanın saatini hediye ettiği öğrenildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda boşanma iddiasına yanıt vermişti. Şallı, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gittiğimizde sürekli böyle haberler çıkıyor. Bu tip haberleri artık umursamıyoruz" demişti.

Ünlü model Ebru Şallı, evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla da kutladı.

26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
Şallı, fotoğrafların altına 'Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun' notunu düştü.

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