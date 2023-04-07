Kötü kaderini yenmeyi başardı

Mersin'de epilepsiyle mücadele ederken ayağının ağrıması nedeniyle gittiği hastanede kemik kanserine de yakalandığını öğrenen 20 yaşındaki Rabia Demir, tedavi sürecinde motivasyonunu yüksek tutarak kanserin üstesinden geldi.

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan ve kuaförde çalışırken 3 yıl önce ayağında ağrı hisseden epilepsi hastası Demir'e, kontrol için gittiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemik kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde 3 operasyon geçiren genç kız, azmi ve kararlılığıyla hastalığı yenmeyi başardı.

"YÜZÜMDEKİ GÜLÜMSEMEYİ EKSİLTMEDİM"

Rabia Demir, AA muhabirine, 1,5 yaşındayken ortaya çıkan epilepsinin ardından kanserle de mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi. Hastalığı ilk öğrendiğinde öleceğini düşündüğünü anlatan Demir, zor günler geçirdiğini hatırlattı.

Annesine bu hastalığı yeneceğine dair söz verdiğini ve moralini hep yüksek tutuğunu aktaran Demir, şunları söyledi:

"Tedavim 3 yıldır devam ediyor. Bu süreçte kemoterapi, fizyoterapi ve ışın tedavisi gördüm. İlk aldığım kemoterapiler çok ağırdı, kilo verdim ama hiçbir zaman yüzümdeki gülümsemeyi eksiltmedim. Çok güçlü oldum, çünkü olmasaydım ailem de güçlü duramazdı. Bu süreçte resim çizdim, gitar çaldım ve kitap okudum. Gitar çalıp, şarkı söylemek bana çok iyi gelirdi. Şarkılar acılarımı alıp götürürdü. İnsanlara da kendilerine aktivite bulmalarını tavsiye ediyorum."

"ÇOK ŞÜKÜR KANSERİ YENDİM"

Demir, onkoloji hastalarına "güçlü durmaları" tavsiyesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Kanser hastalarına şunu söylemek istiyorum; ben de aynı yollardan geçtim ama umudumu asla yitirmedim. Kendime 'Rabia sen epilepsiyle mücadele etmiş birisin bunu mu yenemeyeceksin, başaramayacaksın?' dedim. Kendime inandım ve çok şükür kanseri yendim. İnsanın öncelikle kendine inanması ve istemesi gerekiyor. Kanseri yenmek için savaşırsan, o savaşı sen kazanırsın. Umudunuzu kaybetmeyin."

AA