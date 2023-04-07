7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kötü kaderini yenmeyi başardı

Epilepsi hastası genç kız, ayağının ağrımasıyla öğrendiği kanseri azmiyle yendi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:45
Takip Et

Kötü kaderini yenmeyi nasıl başardı

Kötü kaderini yenmeyi başardı
+
Aa
-

Mersin'de epilepsiyle mücadele ederken ayağının ağrıması nedeniyle gittiği hastanede kemik kanserine de yakalandığını öğrenen 20 yaşındaki Rabia Demir, tedavi sürecinde motivasyonunu yüksek tutarak kanserin üstesinden geldi.

Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan ve kuaförde çalışırken 3 yıl önce ayağında ağrı hisseden epilepsi hastası Demir'e, kontrol için gittiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemik kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde 3 operasyon geçiren genç kız, azmi ve kararlılığıyla hastalığı yenmeyi başardı.

 

"YÜZÜMDEKİ GÜLÜMSEMEYİ EKSİLTMEDİM"

Rabia Demir, AA muhabirine, 1,5 yaşındayken ortaya çıkan epilepsinin ardından kanserle de mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi. Hastalığı ilk öğrendiğinde öleceğini düşündüğünü anlatan Demir, zor günler geçirdiğini hatırlattı.

Annesine bu hastalığı yeneceğine dair söz verdiğini ve moralini hep yüksek tutuğunu aktaran Demir, şunları söyledi:

"Tedavim 3 yıldır devam ediyor. Bu süreçte kemoterapi, fizyoterapi ve ışın tedavisi gördüm. İlk aldığım kemoterapiler çok ağırdı, kilo verdim ama hiçbir zaman yüzümdeki gülümsemeyi eksiltmedim. Çok güçlü oldum, çünkü olmasaydım ailem de güçlü duramazdı. Bu süreçte resim çizdim, gitar çaldım ve kitap okudum. Gitar çalıp, şarkı söylemek bana çok iyi gelirdi. Şarkılar acılarımı alıp götürürdü. İnsanlara da kendilerine aktivite bulmalarını tavsiye ediyorum."

"ÇOK ŞÜKÜR KANSERİ YENDİM"

Demir, onkoloji hastalarına "güçlü durmaları" tavsiyesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Kanser hastalarına şunu söylemek istiyorum; ben de aynı yollardan geçtim ama umudumu asla yitirmedim. Kendime 'Rabia sen epilepsiyle mücadele etmiş birisin bunu mu yenemeyeceksin, başaramayacaksın?' dedim. Kendime inandım ve çok şükür kanseri yendim. İnsanın öncelikle kendine inanması ve istemesi gerekiyor. Kanseri yenmek için savaşırsan, o savaşı sen kazanırsın. Umudunuzu kaybetmeyin."

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
2
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
3
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
5
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Willian Arao özür diledi
6
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
7
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.