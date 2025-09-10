Kötü koku cinayeti ortaya çıkardı! Gebze’de anne ve kızına kanlı saldırı: Şüpheli İstanbul'da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli Gebze’de bir apartman dairesinde anne ve küçük kızı ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polis, anne ile kızın ölümü ile ilgili olarak 16 yaşındaki şüpheli İstanbul’da yakaladı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 302'nci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, 3'üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli araçla pencereden daireye girdi.

Ekipler, bir süre önce eşinden boşanan Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Bilgili ile kızını öldürdüğü iddia edilen M.İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.İ.G., İstanbul Kadıköy'de Moda Sahili'nde yakalandı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kocaeli'ye getirildi. Soruşturma sürüyor.

