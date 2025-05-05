Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kötü koku yayılan müstakil eve ihbar üzerine ekipler gitti. Adreste kilolarca çöple karşılaşan ekipler evden tam 1 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kötü koku yayılan müstakil evden 1 kamyon dolusu çöp çıktı.

Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde yalnız yaşayan B.Ö.'nün müstakil evinden "kötü koku" geldiği ihbarı sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekipler, kilolarca çöple karşılaştı. Ekipler, yaklaşık 1 kamyon dolusu çöp ve molozun çıktığı evi temizledi. Ayrıca B.Ö.'nün kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, "Yaşlı, engelli veya yalnız yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyip, hızlıca destek oluyoruz. Bu hizmetlerimizi düzenli hale getirerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler

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