Kötü koku ihbarının yapıldığı evden 2 kamyon çöp çıktı

Kaynak: DHA
Kötü koku ihbarının yapıldığı evden 2 kamyon çöp çıktı

Mardin’de bir evden kötü kokular geldiği yönünde yapılan ihbar sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler bir kanın yaşadığı evden 2 kamyon çöp çıkardı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden, belediye ekiplerinin çalışmasıyla 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Temizlenen ve ilaçlanan ev yeniden kullanıma uygun hale getirilirken, kadın ise tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi 13’üncü Sokak’taki bir evden kötü kokular yayıldığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Artuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, evin çöp yığınlarıyla dolu olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri durumu Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bildirirken, ekiplerin gözetiminde temizlik çalışması başlatıldı.

Evin içerisinde biriken eski eşyalar, yemek artıkları, plastik atıklar ve çeşitli çöpler ekipler tarafından çıkarıldı. Çalışmada yaklaşık 2 kamyonet çöp toplandı. Ardından ev detaylı şekilde temizlenerek, ilaçlandı.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen kadın, belediye ekiplerinin iknasıyla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Son Haberler
Karadeniz Ereğli Müzesi’nde büyük vurgun! Müze müdürü ile mutemet gözaltında
Müzede büyük vurgun! Müdür ile mutemet gözaltında...
İslam Memiş'ten yatırım için önemli açıklama! İran-İsrail savaşı sonrası altının yeni rotasını anlattı
İslam Memiş'ten yatırım için önemli açıklama! İran-İsrail savaşı sonrası altının yeni rotasını anlattı
İstanbul’dan 7 ile uzanan casusluk operasyonu! Gizli veriler satıldı: 10 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 7 ilde casusluk operasyonu! Gözaltılar var...
En jyi narkotik polisi anne: Keçiören’de bağımlılıkla savaş!
En jyi narkotik polisi anne! Bağımlılıkla savaş...
Diyarbakır'da otomobil takla attı: Yaralılar var
Diyarbakır'da otomobil takla attı: Yaralılar var